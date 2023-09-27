Путина попросили упростить трудовую миграцию для иностранцев Омбудсмен Титов предложил Путину упростить трудовую миграцию из Азии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедуру трудовой миграции для иностранцев, которым требуется оформление визы для въезда в Россию, необходимо упростить, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов в обращении к президенту Владимиру Путину, передает ТАСС. Основное внимание в этом вопросе уделяется жителям стран Юго-Восточной Азии.

Рост экономики сталкивается с беспрецедентным уровнем дефицита кадров, который достиг максимальных значений за всю историю наблюдений. Поскольку удовлетворить потребность в трудовых ресурсах за счет граждан СНГ уже не представляется возможным, одним из способов насыщения рынка, по нашему мнению, может являться расширенное привлечение иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом въезда. Сейчас на их долю приходится только около 4,49% от всех трудовых мигрантов, — подчеркнул Борис Титов.

Конкретно предлагается не учитывать граждан визовых стран при определении квоты на привлечение иностранной рабочей силы в различные отрасли. Вместо этого работодатель и государство могут совместно определить невозможность заполнения конкретных вакансий российскими работниками. Для иностранных работников, приезжающих в Россию на срок менее года и претендующих на зарплату, не превышающую средний уровень по стране, предлагается заменить разрешение на работу выдачей патентов. Такая система уже действует для граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии и Азербайджана.

Ранее председатель профсоюза полиции Москвы Михаил Пашкин предложил разрешить продажу оружия только тем мигрантам, которые отслужили в армии РФ. Он заявил, что запрет на продажу оружия мигрантам, которые получили гражданство России менее пяти лет назад, необходимо дополнить.