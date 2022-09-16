Путин заявил о намерении как можно скорее закончить конфликт на Украине Путин: Россия сделает все возможное для прекращения огня на Украине, но Киев против

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия готова предпринять все возможное, чтобы военный конфликт на Украине закончился как можно скорее, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, основная проблема заключается в нежелании Киева участвовать в мирных переговорах, передает РИА Новости.

Мы сделаем все для того, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, только, к сожалению, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя, — отметил Путин.

Президент России отметил, что глава Индии особенно озабочен положением дел на Украине, и пообещал держать его в курсе всех последних событий на поле боя.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором возможно возобновление переговоров Москвы и Киева. По его словам, переговоры с Кремлем могут состояться только после вывода российских сил с контролируемых ими территорий Украины.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Украина лишь делает заявления о теоретической готовности к контакту, считает он.