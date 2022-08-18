Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией Зеленский заявил, что переговоры с Россией возобновятся после вывода ее войск с территории Украины

Фото: Максим Гучек/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором возможно возобновление переговоров Москвы и Киева, передает РИА Новости. Украинский лидер после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове заявил, что переговоры с Кремлем возможны только после вывода российских сил с контролируемых ими территорий Украины.

Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории, — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины пригрозил Москве последствиями в случае проведения референдумов о присоединении к России территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что подобные действия перекроют все пути к переговорам с Киевом и миром в целом, тогда как сама Украина не отдаст свои территории России. Он также пригрозил всем гражданам Украины, которые будут способствовать проведению этих референдумов.

В ответ на это член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил, что область навсегда выйдет из состава Украины, властям которой нужно «привыкать и начинать воспринимать и отождествлять» Запорожскую область исключительно с Россией.