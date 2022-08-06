Полянский констатировал отсутствие перспективы переговоров России и Украины Полянский: Украина не заявляет о готовности ответственно подойти к переговорам с Россией

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Дмитрий Полянский

Киев не подаёт сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Украина лишь делает заявления о теоретической готовности к контакту. Об этом заявил в эфире подкаста The Dive первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Что касается мирных переговоров, Украина не подаёт нам каких-либо сигналов о наличии у неё ответственной позиции. У них есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьёзных переговоров. Поэтому мы всё ещё далеки от переговоров, — сказал Полянский.

По словам дипломата, Украина только распространяет политические заявления о теоретической готовности начать переговоры с Россией, когда Москва «выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым». Полянский подчеркнул, что последнее утверждение само по себе смешно.

Так что у нас пока нет каких-либо реальных партнёров по переговорам на Украине, поэтому специальная военная операция продолжается, — добавил дипломат.

Ранее Полянский сообщил о том, что страны Африки выразили согласие на сотрудничество с Россией, хотя изначально Запад пытался настроить их против РФ.