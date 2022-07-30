«Ответ знают сами»: Полянский заявил о планах Запада рассорить ЦАР с РФ Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский рассказал о планах Запада настроить ЦАР против РФ

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Дмитрий Полянский

Страны Африки выразили согласие на сотрудничество с Россией, хотя изначально Запад пытался настроить их против РФ. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

Фиксируем из ряда западных столиц заявления о том, что политика России в Африке якобы не направлена на благо Африки, или что наши действия якобы носят злонамеренный характер, — сказал Полянский.

По мнению Полянского, это «очевидные и неубедительные» попытки Запада настроить африканские континенты против России.

Ответ знают сами африканцы — правительства ЦАР и других африканских государств приветствуют российское содействие, стремятся к развитию равноправных и взаимоуважительных отношений, ценят наши исторически сложившиеся связи, — резюмировал дипломат.

Ранее Полянский заявил, что народы России и Украины не забудут Западу готовность помогать киевскому режиму убивать детей. Поставки Киеву вооружений сдвигают линию безопасности на запад Европы.