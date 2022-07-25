Путин: сфера воздушных перевозок оказалась под ударом из-за санкций

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом из-за антироссийских санкций и «неадекватных» решений «бывших» западных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости. Глава государства призвал помочь отрасли, так-как она имеет стратегическое значение для страны, а также сделать авиаперелеты более доступными для граждан. По мнению президента, затраты на развитие авиаотрасли не должны перекладываться на плечи пассажиров.

В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, — сказал Путин.

В период с 28 мая по 3 июня стоимость авиабилетов экономкласса в России в среднем выросла на 8%, свидетельствуют данные Росстата. Всего с начала года цены в этом сегменте увеличились на 13,1%. В ведомстве также сообщили о повышении средней стоимости путевок в дома отдыха и пансионаты на 4,8%, в санатории — на 3,5% в конце мая — начале июня.