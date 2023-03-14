Путин заявил, что идет борьба за выживание российской государственности Путин: Россия ведет борьбу за существование российской государственности

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Сложившаяся ситуация на Украине для России означает борьбу за существование российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что действия России на Украине являются не геополитической задачей, а задачей выживаемости для России.

Для нас это не геополитическая задача, а задача выживаемости российской государственности, создание условий для будущего развития страны и наших детей, — сказал глава государства в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ.

В январе Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда рассказал, что спецоперация России на Украине нацелена на прекращение боевых действий в Донбассе, которые продолжаются с 2014 года. По его словам, Москва сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, однако во время этих попыток ее «водили за нос».

Ранее военный эксперт Виктор Баранец предположил, что генеральная битва за Донбасс в ходе спецоперации состоится в Славянске и Краматорске. Он отметил, что говорить об очищении ДНР и ЛНР от украинской армии можно будет только после взятия этих городов. Однако на «стратегический простор» Вооруженные силы России вырвутся только после взятия Артемовска и решения вопросов с Авдеевкой и Марьинкой.