Путин вызвал Герасимова на личный разговор Путин провел личную встречу с Герасимовым после доклада о Курской области

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел личную беседу с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым после доклада о ситуации в Курской области, сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Встреча в формате тет-а-тет началась сразу после завершения официальной части мероприятия.

Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Путин в ближайшие дни проведет встречу с Александром Лукашенко. Кроме того, запланировано участие российского лидера в просветительском марафоне общества «Знание», посвященном 80-летию Победы. Детали предстоящих переговоров с белорусским коллегой не раскрываются.

До этого западные СМИ обратили внимание на необычно дружелюбное поведение Путина во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Как отмечает издание, российский лидер, редко использующий иностранный язык на публичных мероприятиях, на этот раз общался с американским гостем на английском. Аналитиков также удивила приподнятая манера общения Путина, что, по их мнению, свидетельствует о его уверенности в переговорной позиции.