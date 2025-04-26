«Сияющий» Путин шокировал британцев своим поведением на встрече с Уиткоффом Daily Mail: Путин заговорил по-английски с Уиткоффом на встрече в Кремле

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Стив Уиткофф, Владимир Путин

Поведение президента России Владимира Путина на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле вызвало недоумение у западных аналитиков, сообщает Daily Mail. По информации издания, российский лидер любопытным образом повел себя в присутствии американца, в частности встретил его «с распростертыми объятиями» и заговорил с ним по-английски.

Сияющий Владимир Путин встречает американского переговорщика Стива Уиткоффа с распростертыми объятиями, — отметили британские журналисты.

Особое внимание аналитиков привлекло то, что Путин, хотя и свободно владеет английским, редко использует его на публичных мероприятиях. Однако на этой встрече он сделал исключение и внезапно заговорил со своим гостем по-английски.

Путин, который, как известно, свободно владеет английским языком, редко говорит на нем и делал это лишь на нескольких публичных мероприятиях, — удивились они.

Журналисты издания добавили, что дружелюбная манера общения главы государства и его приподнятое настроение вызывают раздражение. По их мнению, Путин выглядел «слишком довольным» во время беседы с представителем администрации американского лидера Дональда Трампа.

Ранее президент США положительно охарактеризовал встречу своего спецпосланника и российского лидера в Москве. По словам республиканца, представитель Соединенных Штатов провел хорошие переговоры.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев выразил мнение, что встреча Путина и Уиткоффа вызывает умеренный оптимизм ввиду продолжительности беседы. Он напомнил о заморозке диалога между государствами во время президентства Джо Байдена, но сейчас взаимодействие налаживается.