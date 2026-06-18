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18 июня 2026 в 15:22

Путин высказал надежды на меморандум США и Ирана

Путин: можно рассчитывать, что меморандум США и Ирана станет основой для мира

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ — АСЕАН в Казани выразил надежду на то, что подписанный главами США и Ирана меморандум о взаимопонимании станет фундаментом для будущих полноформатных договоренностей между двумя странами. Глава государства отметил, что участники встречи единодушно приветствовали достигнутые Вашингтоном и Тегераном договоренности о прекращении военного конфликта и начале работы над параметрами мирного соглашения, передает корреспондент NEWS.ru.

Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств — господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом, — тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей, — сказал Путин.

Ранее, выступая на полях саммита «Большой семерки», Трамп заявил, что Иран уходит для США на второй план и теперь все внимание будет уделено мирному разрешению конфликта на Украине. Американский лидер подчеркнул, что хочет сделать все возможное, чтобы прийти к мирному урегулированию.

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