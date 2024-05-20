Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает пресс-служба Кремля. Президент РФ подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине.

Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства, — говорится в сообщении.