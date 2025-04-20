Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по 1 млн рублей Путин передал каждому селу Южной Осетии по 1 млн рублей в честь 80-летия Победы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выделил из своего резервного фонда по 1 млн рублей каждому селу и каждой школе Республики Южная Осетия к 80-летию Победы в Великой Ответственной войне, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, эти средства пойдут, в числе прочего, на реставрацию «мемориалов, памятных стендов, музеев», передает ТАСС.

Сегодня светлый праздник Пасхи <...>, но впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение. Он из своего резервного фонд выделил по миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия и каждой школе республики, — отметил Кириенко.

Политик подчеркнул, что это важное решение. Жители Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показали примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине, напомнил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пригрозила последствиями странам объединения и кандидатам на вступление в европейский блок, если их представители посетят парад Победы 9 мая в Москве. Ее слова относятся к шести балканским государствам, которые остаются лишь кандидатами на вступление: Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии и Косово.

Известно, что из стран Евросоюза лишь премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что намерен приехать в Москву 9 мая. Из стран-кандидатов поедут президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, президент Грузии Михаил Кавелашвили и Сербии Александр Вучич, который признался, что из-за этого решения на него обрушилось давление такой силы, «будто небо готово рухнуть на голову».