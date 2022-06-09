Путин: у России не было и не будет закрытой экономики Путин заявил, что российская экономика останется открытой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У России никогда не было и не будет закрытой экономики, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Президент подчеркнул, что страна не наступит «на те же грабли», что и СССР, ее экономика останется открытой.

Закрытая экономика была в СССР, когда мы сами себя вырезали, создали, так называемый железный занавес. Сейчас мы не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой, кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать, — сказал он.

Ранее стало известно, что западная коалиция, противостоящая России, становится всё более ненадёжной по мере столкновения её участников с потерями из-за санкций. При этом развязанная Западом «экономическая война» терпит неудачу, сообщает китайское издание Global Times. По его мнению, значительные трудности у некоторых членов коалиции могут возникнуть уже зимой.