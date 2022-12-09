Путин заявил, что сотни российских ракет остановить невозможно

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У России на вооружении стоят гиперзвуковые системы, которых нет у США, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи ЕАЭС в Бишкеке. Он подчеркнул, что Россия регулярно проводит учения ядерных сил и ничего не скрывает. Путин объяснил, что при пусках ракет противника, «сотни наших ракет» окажутся в воздухе до того, как боеголовки упадут на Россию. И остановить их будет нельзя, добавил лидер страны.

Глава государства также сообщил, что США разрабатывают систему обезоруживающего удара, использование которой прописано в стратегии Вашингтона о превентивном ударе. В России, по его словам, действует стратегия «ответно-встречного удара».

В нашей стратегии сформулирован ответ на встречный удар, секретов тут нет никаких. Это наша система СПРН, фиксирует старты ракет в направлении территории РФ. Потом начинается ответ. Мы же регулярно проводим учения наших ядерных сил. Мы информируем о них партнеров, они делают все то же самое. Как только мы получаем уведомление об ударе, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. Перехватить сотни ракет невозможно, — сказал Путин.

Ранее руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что даже при неядерном столкновении двух ядерных стран существует высокий риск перерастания в ядерный конфликт. Глава ведомства также напомнил о совместных заявлениях ядерных государств о недопустимости развязывания такого конфликта.

До этого он обращался к «ядерной пятерке» с призывом продемонстрировать готовность не допустить столкновения ядерных держав.