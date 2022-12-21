Путин спросил у рабочего о зарплатах за труд в экстремальных условиях

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время церемонии ввода в эксплуатацию Ковыткинского газового месторождения в Иркутской области спросил у рабочего «Газпрома» о размере средней зарплаты за труд в экстремальных условиях. По словам работника корпорации, зарплата зависит от условий труда и варьируется от 90 тысяч до 160 тысяч рублей за вычетом подоходного налога.

Как объяснил сотрудник, за полную вахту (по 10 часов в день в течение месяца) рабочий может получить в среднем от 110 тысяч до 150 тысяч рублей. Также рабочий «Газпрома» отметил, что условия работы его полностью устраивают.

В свою очередь Путин поблагодарил всех тех, кто трудился и продолжает трудиться на объектах, отметив, что они выполняют перспективную работу.

Это перспективная работа, которая создает нам стабильные условия в экономике в целом, не только в регионе, повышает наши экспортные возможности и будет, безусловно, улучшать экономические возможности развития регионов Восточной Сибири, — подытожил Путин.

При этом ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер не смог точно назвать среднюю зарплату сотрудников, заявив, что это «десятки тысяч рублей» и «люди чувствуют себя социально защищенными».

21 декабря Путин по видеосвязи запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области и участок Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири». В церемонии также принял участие глава «Газпрома» Алексей Миллер. Путин подчеркнул, что запуск комплекса обеспечит надежное снабжение российских и зарубежных предприятий газом и продуктами его переработки, даст серьезный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России и позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места.