Путин запустил работу Ковыткинского газового месторождения

Фото: gazprom.ru

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области и участок Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири». В церемонии также принял участие глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Начинайте работу, — сказал Путин, после чего соответствующая команда поступила в диспетчерскую.

Президент подчеркнул, что запуск комплекса обеспечит надежное снабжение российских и зарубежных предприятий газом и продуктами его переработки, даст серьезный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России и позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места. Запуск этих объектов будет способствовать развитию газоснабжения восточных регионов РФ и выполнению обязательств по поставкам российского газа по восточному маршруту на экспорт в Китай. Протяженность участка Ковыкта — Чаянда составляет 804 километра, он связывает Ковыктинское месторождение с Чаяндинским, расположенным в Якутии.

Ранее сообщалось, что «Газпром» обновил рекордные показатели суточных поставок российского газа в КНР, в течение 24 часов превысив на 16,6% суточную норму, прописанную в контракте. По данным пресс-службы компании, «Газпром» пошел навстречу КНР, увеличив суточную норму поставок газа относительно ранее утвержденного графика на 2022 год.