Путин сообщил о снижении уровня производства в ряде отраслей России

Фото: mechel.ru

В ряде российских отраслей наблюдаются тенденции к снижнию производства в среднесрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости. Он отдельно выделил черную металлургию как отрасль, производство в которой может снизиться сильнее всего На ряду с этим, Путин отметил, что сельское хозяйство и строительство показывают положительную динамику.

Прежде всего хочу сказать о динамике промышленности. Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось и заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например, черная металлургия сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе, — сказал президент.

Журнал «Компания» ранее отмечал,что несмотря на санкции, некоторым российским предприятиям удаётся получать дополнительную прибыль. К успешно пережившим санкции компаниям журналисты издания отнесли НОВАТЭК, «Норникель», УГМК, Polymetal и компании агросектора «Акрон» Вячеслава Кантора и «ФосАгро» Андрея Гурьева.

Ранее политолог Александр Маркин заявил, что уровень жизни граждан Евросоюза стремительно падает, в то время как Россия доказала свою экономическую устойчивость в условиях антироссийских санкций Запада. По его словам, США и ЕС начнут отказываться от ограничений в адрес РФ грядущей зимой 2023 года.