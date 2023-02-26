«Будут московиты, уральцы и другие»: Путин о судьбе РФ в случае ее развала Путин: Запад преследует единственную цель — развалить Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

В том случае, если странам Запада удастся развалить Россию, русский народ в привычном его понимании может не сохраниться, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». По его словам, вместо этого могут появиться московиты, уральцы и другие народности.

Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее, — сказал Путин.

По его мнению, Запад жаждет ликвидировать РФ, а потом принять под свой контроль каждый отдельный регион. Российский лидер утверждает, что эти планы уже давно были изложены на бумаге, но Москва старалась не говорить об этом «из партнерских соображений».

У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль, — сообщил глава государства.

Ранее Путин заявил, что западные страны не дождутся развала России. По его словам, Запад десятилетиями культивировал идею развала СССР и исторической России. Глава государства также выразил мнение, что с какого-то момента для достижения этой цели было решено использовать Украину. Он заявил, что боевые действия на Украине были начаты с целью не допустить развала страны.