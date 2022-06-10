Путин присвоил Грызлову высший дипломатический ранг Путин присвоил послу в Минске Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла

Фото: kremlin.ru

Борис Грызлов

Президент России Владимир Путин присвоил послу в Минске Борису Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Помимо Грызлова, этого ранга были удостоены еще три человека.

Присвоить дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла... Грызлову Борису Вячеславовичу, — говорится в документе.

Высший дипломатический ранг был утвержден в 1943 года указом Президиума верховного совета СССР. Там он присваивался указами Президиума Верховного Совета, позднее указами президента СССР. В России этот ранг присваивается указом президента страны.

Ранее Путин присвоил руководителю департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Игорю Конашенкову, который ежедневно проводит брифинг о ходе спецоперации на Украине, звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ глава государства подписал 7 июня.