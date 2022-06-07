Конашенкова лишили звания генерал-майора Путин присвоил представителю Минобороны РФ Конашенкову звание генерал-лейтенанта

Фото: Минобороны РФ

Игорь Конашенков

Президент России Владимир Путин присвоил руководителю департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Игорю Конашенкову, который ежедневно проводит брифинг о ходе спецоперации на Украине, звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ глава государства подписал 7 июня, сообщает ТАСС. На портале правовой информации документ пока не опубликован.

Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу, — говорится в указе.

В Кремле подтвердили данную информацию, но от комментариев воздержались.

С начала спецоперации России на Украине Конашенков дважды в день сообщает о поражениях военной инфраструктуры ВСУ и выполненных задачах российских военных. С 2017 года руководит департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны.

21 февраля 2013 года ему было присвоено присвоено звание генерал-майора. С 2015 года проводил брифинги по освещению деятельности российских военных в Сирии.