Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование гвардейский

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 71-го мотострелкового полка с присвоением ему наименования «гвардейский», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем послании глава государства отметил, что решительные действия бойцов в ходе спецоперации на Украине являются образцом выполнения воинского долга.

Поздравляю вас с присвоением 71-му мотострелковому полку почетного наименования «гвардейский». Это высокая честь и признание ваших особых заслуг <...> проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, — написано в телеграмме.

Путин также выразил уверенность, что новоиспеченные гвардейцы в дальнейшем продолжат «хранить верность Присяге» и обеспечивать безопасность граждан страны. Также президент пожелал военнослужащим 71-го гвардейского мотострелкового полка здоровья.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму военнослужащим и ветеранам воздушно-десантных войск. В своем обращении глава государства подчеркнул, что десантники всегда достойно выполняли свой воинский долг и свято хранили верность присяге. Отдельное внимание он обратил на бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.