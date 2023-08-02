Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с днем ВДВ

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму военнослужащим и ветеранам воздушно-десантных войск, сообщили в пресс-службе Кремля. В своем обращении глава государства подчеркнул, что десантники всегда достойно выполняли свой воинский долг и свято хранили верность присяге. Отдельное внимание он обратил на бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию, — заявил президент.

Путин выразил уверенность в том, что военнослужащие ВДВ будут и дальше стоять на защите национальных интересов России. Он пожелал им успехов, здоровья и всего наилучшего.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее также поздравил «крылатую пехоту» с Днем Воздушно-десантных войск. Он напомнил, что их сила духа и стойкость всегда обеспечивали России защиту от посягательств врагов. Глава оборонного ведомства пожелал им крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений на благо отечества.