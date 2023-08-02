Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ВДВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем Telegram-канале поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск. Он также выразил благодарность ветеранам за «безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству».

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, стойкости духа, новых свершений во имя нашего Отечества! — написал глава Минобороны России.

По его словам, во все времена военные «крылатой пехоты» служили истинным образцом патриотизма, верности присяге и долгу. Их отвага, сила духа и стойкость обеспечивали защиту страны от посягательств врагов.

Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск — настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать четко и слаженно, — сказал Шойгу.

Также министр отметил заслуги войск ВДВ в ходе специальной военной операции. Они проявляют героизм, мужество и взаимовыручку. Глава Минобороны выразил уверенность, что «крылатая пехота» и дальше будет с честью отстаивать национальные интересы России.

Ранее пресс-служба водоканала Петербурга сообщила, что в День ВДВ, 2 августа, в городе будут отключены фонтаны. Там подчеркнули, что купание в фонтанах является травмоопасным занятием.