В Петербурге пригрозили отключить фонтаны в день ВДВ Водоканал Санкт-Петербурга пригрозил отключить фонтаны в день ВДВ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге отключат фонтаны в день Воздушно-десантных войск, 2 августа, в том случае, если граждане полезут в них купаться, заявила в Telegram пресс-служба водоканала. В организации подчеркнули, что купание в фонтанах — травмоопасное занятие. Кроме этого, если в слив попадут инородные тела, фонтан может засориться.

Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане — работа сооружений будет прекращена. Бережное отношение к водным жемчужинам сохранит не только их работоспособность, но и ваше здоровье! — заявила пресс-служба водоканала.

Если же люди не будут лезть с головой в фонтаны, они проработают в штатном режиме с 9:00 до 22:00, уточнили в организации.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске Ленинградской облаcти дети пострадали во время празднования дня рождения, которое проходило в реcторане с баней. Дети купались в бассейне в помещении с практически не работающей вeнтиляцией. Комплекс с бассейном готовили cпециально для гостей с детьми, но перестарались с использованием хлoрки. Позже дети пожаловались на плохое самочувствие.