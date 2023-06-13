Путин пригрозил создать на Украине «санитарную зону» Путин: если атаки на территорию РФ продолжатся, придется создать на Украине «санитарную зону»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия. Донецкая область. Стрельба артиллерийского расчета Гаубицы «Гиацинт-Б»

Если атаки на территорию РФ продолжатся, придется подумать о создании на Украине «санитарной зоны», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами, которую транслирует сайт Кремля. Проблема ударов по приграничным территориям есть, но будет решена, заверил он. Украина, атакуя Россию, старается отвлечь силы ВС РФ от самых важных направлений, объяснил президент.

Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, она, конечно, остается, и здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. <...> А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, <...> чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону, — сказал Путин.

Это отдельный вопрос, нужно будет смотреть на развитие ситуации, отметил он. Важно обезопасить россиян и укрепить границу — эта задача будет решена, подчеркнул президент.

Что касается Белгородской области, ВСУ там сейчас нет, работают пограничники и Вооруженные силы РФ, сообщил Путин.

Говоря об ударах украинских беспилотников, президент напомнил о похожем опыте в Сирии, когда с ними быстро научились бороться.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Утром 30 мая украинские дроны атаковали разные районы Москвы и Подмосковья — несколько БПЛА врезались в многоэтажные жилые дома. Также через границу с Украиной проникали диверсанты, которые атаковали Белгородскую область.