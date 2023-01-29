Путин приедет в Волгоград на празднование победы в Сталинградской битве

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин приедет в Волгоградскую область на следующей неделе, сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин. По его словам, визит главы государства в регион будет приурочен к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. На той же неделе Путин проведет совещание с членами Совета безопасности.

Путин приедет в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве, — сообщается в эфире телеканала «Россия 1».

Сталинградская битва была одной из самых крупных за весь период Великой Отечественной войны. Она длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Эта битва принципиально изменила ход противостояния с гитлеровской Германией.

26 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле отдельно объявят о его планах относительно визита в Волгоград. Празднование победы в битве состоится 2 февраля. В этот день в городе пройдут: военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют.

Ранее стало известно, что в преддверии празднования 80-летия Сталинградской битвы власти Волгограда готовятся к массированной застройке участка в непосредственной близости к Мамаеву кургану и мемориальному комплексу «Родина-мать зовет».