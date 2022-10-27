Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Он добавил, что это время будет самым важным, поскольку сейчас формируется будущее мировое устройство.

Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны, — сказал глава государства.

Путин заявил о возможных конфликтах в связи со сложившейся в мире ситуацией и желанием Запада доминировать в мире. Он назвал главной исторической задачей конструктивное и созидательное разрешение всех противоречий.

Ранее Путин заявил о том, что Россия уверенно справляется с внешним давлением со стороны некоторых стран. По его словам, тактика экономического блицкрига, примененная Западом против РФ, не сработала.

Также глава государства прокомментировал санкционный блицкриг Запада цитатой американского писателя Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Он уточнил, что несмотря на старания «со стороны», «отменить страну» с имеющимися у нее связями и обязательствами по внешней торговле невозможно.