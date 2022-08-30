Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: Kremlin

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения главу Белоруссии Александра Лукашенко. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, он отметил вклад президента соседнего государства в развитие двусторонних отношений и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога.

Вы вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических российско-белорусских связей, партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам нашей общей безопасности. Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения, позволяющие откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы, — написал Путин.

Он добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по наращиванию сотрудничества во всех сферах и дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Путин подчеркнул, что это отвечает интересам народов РФ и Белоруссии.

Завершил свое послание российский лидер пожеланиями Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что планирует провести переговоры с Путиным в сентябре. Конкретной даты предстоящей встречи и ее подробностей он не раскрыл. При этом отметил, что ему есть что обсудить с российским коллегой «с глазу на глаз».