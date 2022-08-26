Лукашенко рассказал, когда проведет переговоры с Путиным Лукашенко планирует провести переговоры с Путиным в сентябре

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре, об этом он рассказал журналистам после посещения холдинга «БелОМО» в Минске. Как передает агентство БелТА, осенью у главы республики начинаются международные поездки.

Подробностей предстоящей встречи президент не раскрыл, заявил лишь, что «есть что с глазу на глаз обсудить». Также глава республики добавил, что уже с октября намерен «заняться Гомельской областью».

Предстоит и саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, есть что с глазу на глаз обсудить с президентом России, — рассказал Лукашенко.

В последний раз Путин и Лукашенко лично встречались 25 июня в Санкт-Петербурге. У лидеров состоялись деловые переговоры, а также неформальный отдых за городом.

Ранее Лукашенко заявил о недопустимости дестабилизации обстановки в Белоруссии, подчеркнув, что это может создать ситуацию хуже, чем на Украине. По его словам, залогом стабильности в республике станет крепкая экономика, а в случае нарушения покоя Белоруссии сразу же «помогут» извне.