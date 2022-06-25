Лукашенко прибыл в Петербург на переговоры с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Уточняется, что переговоры проходят в Константиновском дворце. Главы государств обсуждают ситуацию с углеводородами и удобрениями, а также их поставками на мировой рынок.

Первый [Лукашенко] прибыл на переговоры, — говорится в сообщении.

Накануне Лукашенко заявил, что предстоящие переговоры с президентом России будут серьезными.

Президент Белоруссии находится с рабочим визитом в России. Главы государcтв сначала неформально общались в подмосковном Зaвидово, а во второй половине дня 24 июня Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где прошла встреча с губернатором Александром Бегловым.

Ранее стало известно, что Минск намерен направить в порты Санкт-Петербурга порядка 20 миллионов тонн своих грузов. Сообщается, что такое решение обусловлено давлением Запада.