«Будет хуже, чем на Украине»: Лукашенко призвал белорусов не расслабляться Лукашенко: при дестабилизации Белоруссии в стране будет хуже, чем на Украине

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости дестабилизации обстановки в стране, подчеркнув, что это может создать ситуацию хуже, чем на Украине, сообщает БелТА. По его словам, залогом стабильности в стране должна стать крепкая экономика, тогда как в случае нарушения стабильности стране сразу же «помогут» извне.

Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем на Украине. Я это нутром чую. <...> Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся, — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко назвал Польшу самым агрессивно настроенным государством по отношению к Белоруссии, а польских политиков — несамостоятельными единицами, так как они получают поддержку со стороны США и буквально «скачут по Европе». Белорусский лидер выразил мнение, что к полякам испытывают ненависть даже немцы, а сама Польша хочет поглотить Белоруссию и захватить часть Украины.

До этого Лукашенко сообщил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, согласно которым главными направлениями удара должны стать Украина и Белоруссия. Он также заявил, что Запад приближает мир к пропасти большой войны, увеличивая военную силу для сохранения своей гегемонии в мире.



