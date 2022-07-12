Лукашенко: Запад готовит план нападения на Россию Лукашенко: Запад готовит нападение на Россию через Украину и Белоруссию

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. По его словам, которые приводит БелТА, главными направлениями удара должны стать Россия и Белоруссия.

В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Беларусь, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад приближает мир к пропасти большой войны, увеличивая военную силу для сохранения своей гегемонии в мире.

Напротив, события в России и дружественных ей странах представляют собой решительные шаги по пути к многополярному мироустройству и пресечению американской гегемонии, несмотря на то что вокруг неугодных Западу стран культивируются неонацистская идеология и фашистские режимы, уверен глава Белоруссии.