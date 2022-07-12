Лукашенко: Запад приближает мир к пропасти войны

Фото: Jonathan Thomas/U.S. Army

Запад приближает мир к пропасти большой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает БелТА. Глава государства полагает, что западные страны увеличивают военную силу для сохранения своей гегемонии в мире.

Происходящие события — это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству, пресечению американской гегемонии. Западные страны наращивают военные силы в интересах сохранения гегемонии. Кроме этого, вокруг неугодных им стран культивируются неонацистская идеология и фашистские режимы, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что белорусы никому не позволят диктовать им, как жить и что делать. Он также пообещал, если понадобится, защищать свой дом с оружием в руках.

Также Лукашенко обвинил НАТО в подготовке к войне. По его словам, об этом свидетельствует решение увеличить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек, которое озвучил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Глава республики уверен, что в мирное время подобные поступки свидетельствуют о подготовке к началу боевых действий.