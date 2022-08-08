Лукашенко назвал самую агрессивную страну по отношению к Белоруссии Лукашенко: Польша — самое агрессивное по отношению к Белоруссии государство

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Польшу самым агрессивно настроенным государством по отношению к властям республики, процитировали белорусского главу на его сайте. Он не понимает, почему Варшава испытывает агрессию по отношению к населению и администрации республики, несмотря на то, что на территории страны живут и работают этнические поляки.

Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство. Не понимаю: зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально можно жить и работать, — заявил Лукашенко во время общения с рабочими Миорского металлопрокатного завода.

Рассуждения белорусского президента также коснулись несамостоятельности политиков из Польши. Лукашенко считает, что они получают поддержку со стороны США и буквально «скачут по Европе». Белорусский лидер отметил, что к полякам испытывают ненависть даже немцы. Политик уверен в том, что Польша хочет поглотить Белоруссию и захватить часть Украины.

Они (польские политики. — NEWS.ru) сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают. Они уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится... Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать, — резюмировал он.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что располагает информацией о планах Варшавы в отношении Украины, сообщается на сайте ведомства. По данным СВР, речь идет не только о возможном введении поль­ских миротворцев в западные районы страны, но и об установлении контроля над перспективными направлениями украинской экономики.