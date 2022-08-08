СВР: Польша продолжает «осваивать» Украину СВР: Польша устанавливает контроль над перспективными отраслями украинской экономики

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Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что располагает информацией о планах Варшавы в отношении Украины, сообщается на сайте ведомства. По данным СВР, речь идет не только о возможном введении поль­ских миротворцев в западные районы страны, но и об установлении контроля над перспективными направлениями украинской экономики.

Нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» польским соседям, — говорится в сообщении.

В СВР уточнили, что польские компании, используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпро­изводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, организовали скупку их продукции по занижен­ным ценам, обрекая предприятия на бан­кротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по «бро­совым» ценам.

Параллельно Варшава инвестирует средства в созда­ние транспортной инфраструктуры для вывоза украинского продовольствия в Европу, где цены значительно выше, добавили в ведомстве. Кроме того, принятый Верховной радой закон об особых гарантиях для граждан Польши допускает продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентой скидкой.

В конце июля Верховная рада Украины одобрила законопроект, предусматривающий особые гарантии для граждан Польши. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Теперь им позволено пользоваться равными с украинцами правами на трудоустройство, образование и социальные выплаты.