Рада уравняла поляков и украинцев в правах на труд, образование и выплаты

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Верховная рада Украины одобрила законопроект, предусматривающий особые гарантии для граждан Польши, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Теперь им позволено пользоваться равными с украинцами правами на трудоустройство, образование и социальные выплаты.

Граждане Польши могут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины, — написал Железняк.

В частности, теперь при трудоустройстве у граждан Польши не будут требовать специальное разрешение. Также поляки смогут подать заявление на государственную регистрацию в качестве налогоплательщиков, получить высшее и общее образование, социальные выплаты и медицинское обслуживание наравне с украинцами.

На сайте Верховной рады отмечается, что закон учитывает «принцип взаимности». Это означает, что нормативный акт предусматривает те же права и гарантии для поляков, что установлены для украинцев в Польше законом «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны» от 12 марта.

Инициатива по разработке принятого Радой законопроекта принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. 11 июля, в день 79-й годовщины так называемой Волынской резни, совершенной украинскими националистами против поляков, он внес его на рассмотрение Верховной рады.