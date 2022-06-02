Путин потребовал привести в норму 85% дорог в России за пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поставил задачу привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети дорог страны, заявив об этом на совещании по вопросам дорожного строительства. В рамках строительства планируется продлить дорогу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

Считаю, что с учётом набранной динамики дорожного строительства <...> мы можем и должны <...> за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что у страны есть для этого необходимые ресурсы.

Помимо этого, президент напомнил о другой национальной цели — к 2030 году доля дорожной сети в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях должна составлять не менее 85%. Путин отметил, что работы выполняются с опережением графика.

Ранее глава «Росавтодора» Вячеслав Петушенко доложил президенту о планах на дорожное строительство в России. Так, к концу 2023 года будет достроена первая трасса, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, без единого перекрёстка. Также к 2024-му планируется решить проблему беспрепятственного проезда по автомобильному маршруту от Санкт-Петербурга до Севастополя. Для этого необходимо достроить дороги в обход Ростова и Краснодара.