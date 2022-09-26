Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при Евросоюзе

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Владимир Чижов

Президент Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постоянного представителя России при ЕС. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что Чижов также уйдет с поста постпреда РФ при Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.

Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия, — сказано в указе Путина.

Чижов занял пост постоянного представителя РФ при Европейском сообществе в Брюсселе 15 июля 2005 года. Спустя пять лет, в 2010 году, он стал постпредом России при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

Ранее сообщалось, что Чижов может занять пост сенатора от Карелии в Совфеде в начале октября. До этого дипломат подтвердил, что в скором времени покинет Брюссель по причине завершения своей командировки, которая продолжалась в течение 17 лет.

Летом кандидатуру Чижова выдвинули в Совет Федерации от Карелии. Дипломат ранее заявлял, что Брюсселю необходимо пересмотреть свою позицию и вернуться к диалогу с Москвой, чтобы остановить деградацию отношений.