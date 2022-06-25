Путин оценил ядерный потенциал НАТО в Европе Путин заявил о 200 ядерных боезапасах НАТО в Европе

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи

США расположили в Европе около 200 ядерных тактических боезапасов, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По сведениям главы государства, 257 американских и европейских самолетов готовы к применению снарядов.

У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах — членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских, — сообщил Путин.

1 марта глава МИД России Сергей Лавров, выступая на конференции по разоружению, заявил, что для России неприемлемо то, что ядерное оружие США находится в Европе. По его словам, РФ принимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, а Россия остаётся приверженной своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения.

7 июня помощник генсека военно-политического блока Камий Гран указал, что НАТО не может дать гарантий того, что не разместит ядерное оружие в Финляндии и Швеции в случае вступления этих стран в состав Альянса. Он отметил, что каждое государство имеет право самостоятельно принимать такие решения, НАТО устанавливать ограничения не собирается.