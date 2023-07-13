Путин оценил суперкомпьютеры «Яндекса» и «Сбера» Путин о суперкомпьютерах «Яндекса» и «Сбера»: такие технологии требуют уважения

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Президент РФ Владимир Путин посетил форум будущих технологий

К российским суперкомпьютерам «Яндекса» и «Сбера» нужно относиться с уважением, заявил президент страны Владимир Путин на Форуме будущих технологий. Он добавил, что у технологии есть перспективы развития.

Новый суперкомпьютер «Сбера» Christofari Neo способен производить порядка 12 тысяч триллионов операций в секунду, а суперкомпьютеры «Яндекса» «Червоненкис» почти вдвое мощнее. Я знаю, что это не первые места в мире, но в принципе уже места достаточно заметные, и к этому можно относиться с уважением. Есть перспектива развития, — сказал президент.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что двадцатикубитный квантовый компьютер должен быть создан в России уже в этом году. По его словам, все идет по графику.

Глава Сбербанка Герман Греф до этого сообщил о возможности создания закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта по аналогии с ядерным клубом. По его мнению, России стоит вступить в этот клуб, чтобы быть «донорами, а не реципиентами». Он добавил, что нужно продолжать заниматься развитием технологий искусственного интеллекта и суперкомпьютеров, которая может внести вклад в прирост российской экономики, однако особое внимание нужно уделять безопасности.