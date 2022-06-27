Путин обсудил с президентом Бразилии продовольственную безопасность в мире

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Бразилии Жаиром Болсонару проблемы международной продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, лидеры условились продолжать и развивать двусторонние контакты.

По договоренности, достигнутой в ходе недавнего саммита БРИКС, состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Жаиром Болсонару. Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности, — говорится в сообщении.

Путин рассказал, что Россия сохраняет свою приверженность тому, чтобы на беспрерывной основе продолжать поставки удобрений в Бразилию. Он также указал на важность восстановления частично разрушенной европейскими санкциями свободной торговли удобрениями и продовольствием по всему миру.

В обсуждении были затронуты также отдельные вопросы глобальной повестки дня. В том числе лидеры двух стран обсудили председательство Бразилии в Совете Безопасности ООН, которое начнется 1 июля.

Ранее Болсонару призвал руководителей супермаркетов снизить цены на основные продукты питания. Таким образом он намерен оказать помощь малоимущим гражданам страны. По мнению главы Бразилии, в трудные времена всем жителям государства следует сотрудничать друг с другом.