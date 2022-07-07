Путин о вернувшихся из-за рубежа айтишниках: там хорошо, но дома лучше

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Президент России Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России» заявил, что не видит ничего необычного в отъезде российских IT-специалистов за рубеж, тем более многие из них возвращаются обратно, потому что «там хорошо, но дома лучше». Он отметил, что прекрасно понимает причины, побудившие некоторых айтишников покинуть страну: кто-то напуган, кто-то сомневается, что сейчас в стране можно эффективно работать, передает ТАСС.

Мы никому не препятствуем. Многие вернулись, потому что одно дело — жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело (сейчас не буду называть) — у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше, — сказал Путин.

Также Путин по-арабски поблагодарил победителя «Лидеров России» в IT-сфере за переезд в Россию.

Ранее Путин подписал закон, который дает зарубежным IT-специалистам и членам их семей право на получение вида на жительство в РФ в упрощенном порядке. В пояснительных записках к закону ранее отмечалось, что для некоторых категорий граждан инициатива предусматривает возможность получить вид на жительство без обязательного предварительного разрешения на временное проживание.