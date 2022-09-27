Путин назвал спасение жителей Донбасса центром внимания всей России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Спасение людей, проживающих на территориях, где проводятся референдумы, является центром внимания России, этот вопрос стоит во главе угла, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. Ранее главы избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей заявили, что референдумы состоялись, поскольку явка превысила 50%.

Сегодня в условиях проведения СВО и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны, — заявил Путин.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный допустил, что на «территориях новых субъектов» после референдумов может быть введен режим контртеррористической операции (КТО). Такое же развитие событий предположил и глава Крыма Сергей Аксенов.

Исследовательская компания «ИНМСОМАР» провела соцопрос среди жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на тему присоединения к России. В ЛНР вхождение в состав РФ поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%. Заявили о готовности участвовать в референдуме 91% жителей ЛНР, 89% жителей ДНР. В Херсонской области такое желание выразили 72%, в Запорожской — 82%.