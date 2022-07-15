Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Президент России Владимир Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом четвертой степени «За заслуги перед Отечеством», передает РИА Новости. 15 июля глава страны подписал соответствующий указ.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Соловьева Владимира Рудольфовича — ведущего программы группы ведущих творческо-производственного объединения «Россия-1» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная компания «Телеканал «Россия», город Москва, — говорится в документе.

Также орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден инструктор-космонавт Сергей Рыжиков.

Ранее Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсверидзе (Лепсу). В тексте документа говорится, что автор и исполнитель песен получил награду благодаря вкладу в развитие эстрадного искусства.