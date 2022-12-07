Путин: медики первого звена получат дополнительные выплаты Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей

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С января 2023 года медики первого звена будут получать дополнительные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей, заявил президент России Владимир Путин. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он подчеркнул, что речь идет о специалистах, работающих в центральных районных больницах, в районных больницах, а также в системе скорой помощи.

В первичном звене здравоохранения совершенно точно нужно совершенствовать систему оплаты труда. У правительства есть задача выработать единые подходы ко всем территориям РФ, чтобы базовые принципы были выстроены. Надо сейчас предпринимать какие-то шаги, направленные на то, чтобы поддержать медиков. С января следующего года я попросил правительство начать дополнительные выплаты, — заявил Путин.

Ранее Путин пообещал дать правительству поручение о комплексной реабилитации пострадавших во время специальной военной операции. По его словам, в самое ближайшее время в социальном блоке кабмина необходимо создать специальный центр, который будет заниматься этими вопросами.

Президент добавил, что нужно выделить такую линию во всех регионах и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей.