Путин лишил чиновников возможности отделаться штрафом от взора ФАС

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий безальтернативную дисквалификацию для региональных чиновников, которые регулярно игнорируют предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения разработали по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

Закон касается должностных лиц в органах тарифного регулирования российских регионов, которые три и более раз в течение года не выполнили законные решения антимонопольной службы. Теперь их ждет неизбежная дисквалификация на срок до трех лет.

Раньше за такие нарушения предусматривался штраф в 50 тыс. рублей или дисквалификация по решению суда. Однако на практике суды назначали только штрафы, что не останавливало чиновников от повторных нарушений.

