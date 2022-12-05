«Пусть запасаются шнапсом»: Медведев о введении потолка цен на нефть из РФ Медведев: введение потолка цен на нефть из РФ закончится ростом цен на сырье

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может закончиться для западных стран исчезновением сырья или ростом его стоимости. По его мнению, мировые лидеры постоянно наступают на одни и те же грабли. В своем Telegram-канале он призвал «запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками».

Сегодня вступило в силу решение западных стран о запрете на поставку российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель. <...> Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. <...> Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками, — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ считает, что «часть европейских лидеров быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студеной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом».

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия ранее утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года. При этом члены Евросоюза договорились, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в течение 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря.