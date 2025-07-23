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23 июля 2025 в 10:41

Пушков раскрыл, какую войну готовит Евросоюз против России

Сенатор Пушков: Евросоюз готовится развернуть «ледяную» войну с Россией

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Договор о дружбе и сотрудничестве между Германией и Великобританией говорит о готовности европейских стран развернуть широкую «ледяную» войну с Россией, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, долгосрочная задача этой войны — распад России и возведение нового железного занавеса, передает «Парламентская газета».

Возникновение альянса между Германией и Британией следует воспринимать так: либеральный клан, который сегодня правит Европой, делает все, чтобы, во-первых, остаться у власти, и, во-вторых, развернуть широкую «ледяную» войну против нашей страны — на самой грани войны «горячей», — поделился Пушков.

Сенатор полагает, что целью европейских стран также является маргинализация России в Европе, создание нового железного занавеса и подавление Москвы в политической и экономической сферах. Он добавил, что у европейских политиков есть потенциал для реализации этих задач.

Да, в Европе почти нет ярких политиков, но есть довольно много «серых» политических фигур, осуществляющих в плотной сцепке коллективное управление. Также есть крупные банки и транснациональные корпорации, — уточнил Пушков.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Скрябин отмечал, что новый, 19-й пакет антироссийских санкций, который, по словам главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, начали разрабатывать в Евросоюзе, не окажет существенного влияния на российскую экономику. По его оценкам, наибольшую угрозу представляют не европейские, а возможные американские санкции.

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