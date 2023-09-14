«Придурки в ЕС» и «хохломрази»: что говорит Медведев про США, Маска, СВО

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

14 сентября экс-президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечает день рождения. К этой дате NEWS.ru собрал подборку цитат Медведева о США, СВО, Украине, Илоне Маске.

Про дипотношения с Европой

На днях Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС в ответ на запрет для россиян ввозить в Европейский союз автомобили и смартфоны. Он добавил, что Москве не стоит вводить ответные санкции для европейских граждан. Медведев подчеркнул, что в России живут не расисты, в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС.

«Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями. Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора», — написал он.

Это заявление Медведев сделал после того, как Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому россиянам запрещается ввозить в ЕС автомобили. Кроме того, сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни, ноутбуки и другие предметы из специального перечня. По мнению членов Евросоюза, такие предметы и товары «производят существенные доходы для России».

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Про американцев

Накануне годовщины терактов в Нью-Йорке Медведев заявил, что США рискуют столкнуться с новой трагедией, похожей на 11 сентября 2001 года. Он написал в соцсетях, что атака может совершиться «с атомной или биологической составляющей».

«Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей», — написал Медведев.

Политик считает, что у кого-то из руководителей ядерных держав «сдадут нервы» и они примут «эмоциональное решение об использовании» оружия массового поражения. Медведев напомнил, что ядерный клуб постоянно расширяется и его значительная часть не связана никакими обязательствами.

Политик также назвал американцев «священными коровами», которых нельзя трогать, «даже если они матерые шпионы, трясущиеся в абстиненции наркоманы или педофилы со слюной в уголках рта».

Про Илона Маска

Однако среди американцев есть те, кому Медведев симпатизирует. Так, он написал в Twitter (X), что у миллиардера Илона Маска «есть яйца» и он является «последним адекватным умом» в Северной Америке. Эти слова стали реакцией на информацию о том, что бизнесмен отключил спутники Starlink над Крымом, чтобы предотвратить атаку Украины на флот России.

«Если то, что написал Айзексон в своей книге, правда, то похоже, что Маск — последний адекватный ум в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке у него есть яйца», — высказал мнение Медведев.

Накануне в Сети появился отрывок из новой биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном. В ней автор сообщает, что Маск испугался возможной реакции России на «мини-Перл-Харбор». Он посчитал, что Москва может применять ядерное оружие в ответ на диверсию ВСУ. Таким образом, из-за отключения Starlink планы украинской армии были сорваны. Подводные дроны ВСУ, оснащенные взрывчаткой, потеряли связь и не смогли причинить никакого вреда. Волна просто вынесла беспилотники на берег.

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Илон Маск

Про СВО

Касательно специальной военной операции Медведев не раз заявлял, что она должна продолжаться до полного выполнения ее целей. Так он, в частности, прокомментировал решение международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которая не нашла достаточных доказательств того, что действия ВС России в стране должны быть квалифицированы как геноцид.

Медведев сослался на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в которых говорится, что за годы вооруженного конфликта в Донбассе погибли свыше трех тысяч мирных жителей. Замглавы Совбеза отметил, что необходимо добиться окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению.

«Хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждет заслуженная кара за все, что она сделала. Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения ее целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению. И да будут они прокляты вне зависимости от правовой квалификации их действий. Пусть сгорят в аду!» — написал Медведев.

Про Украину

Заявления властей Украины о том, что они согласовали нанесение ударов по российским территориям со странами Запада, Медведев расценил как прямое юридическое доказательство участия стран НАТО в конфликте против России. Он подчеркнул, что данный факт — «рафинированный casus belli», то есть формальный повод для объявления войны.

«Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum (лат. „право войны“. — NEWS.ru) против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе», — написал Медведев.

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: vk.com/razvozhaev_m Последствия обстрела Севастополя Фото: vk.com/razvozhaev_m Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода

Также заместитель председателя Совета безопасности РФ говорил, что власти Украины пытаются вести подсчет российского вооружения. По его мнению, такие действия соответствуют логике «страны-паразита». Медведев подчеркнул, что Киев уже привык поступать таким образом, так как он регулярно получает вооружения от западных партнеров. В случае если Евросоюз и США прекратят поставлять на Украину танки, гаубицы и иное вооружение, то конфликт быстро закончится поражением Киева, утверждал он.

Медведев подчеркивал, что страны НАТО ведут полноценную и кровавую войну против России руками Украины. По его мнению, в конечном счете Киев ждет такое же поражение, которое было нанесено Тбилиси в ходе событий августа 2008 года.

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