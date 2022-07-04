Путин назначил нового замглавы МВД России Путин назначил Владимира Кубышко заместителем главы МВД России

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Владимир Кубышко

Новым заместителем главы Министерства внутренних дел России стал Владимир Кубышко. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе.

Кроме того, ему присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

Известно, что Кубышко до 1992 года проходил службу в вооруженных силах на различных офицерских должностях, а затем в 1998 году начал службу в органах внутренних дел. В основном он занимался работой, связанной с кадрами. Так, в период с 2002 по 2005 годы Кубышко возглавлял управление кадров и воспитательной работы Московского университета МВД России, а с 2005 по 2010 годы занимал должности заместителя и первого заместителя начальника Департамента кадрового обеспечения МВД России.

В 2011 году президент РФ назначил Кубышко начальником Департамента государственной службы и кадров Министерства внутренних дел РФ, где он проработал до назначения на пост замглавы МВД РФ.

Кубышко является кандидатом педагогических наук, а также награжден государственными и ведомственными наградами. Женат, воспитывает двух дочерей.

В конце июня Путин увеличил число заместителей главы МВД России до семи. В это же время президент дал поручение сформировать Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом.